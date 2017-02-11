Н'Голо Канте: "В прошлом году я тоже был в лидирующей команде, но все было иначе"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте заявил, что в текущем сезоне все по-другому, несмотря на то что год назад он играл за "Лестер", который лидировал в турнирной таблице, как и "синие" в этом розыгрыше премьер-лиги. Лондонская команда идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

– Все по-другому. В прошлом сезоне на этом этапе "Лестер" был на первой строчке, но игроки не знали, победят ли, потому что в затылок дышало много команд-соперников, – цитирует пресс-служба клуба Канте. – В "Челси" все по-другому. Это клуб чемпионов. Мы хотим все выиграть и всегда быть первыми. Это не что-то особенное, мы стараемся выигрывать в каждом матче. В "Челси" 80 – 90 процентов игроков уже что-то выигрывали, с "синими" или в других клубах. И заметно, что люди не витают в облаках и не почивают на лаврах, потому что ничего еще не решено.