18:04 | ФУТБОЛ — Англия

Н'Голо Канте: "В детстве мне нравился Роналдо"

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Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте заявил, что в детстве ему нравился форвард сборной Бразилии Роналдо. Француз в школе пытался повторять знаменитые движения бразильца.

- Не сказал бы, что у меня есть идол, но игрок, который мне очень нравился, - это Роналдо, - цитирует SFR Sport Канте. - Я смотрел видео о нем и хотел повторить то же самое с моими друзьями в школе.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Роналдо - это КЛАСС!!!! Это был НАСТОЯЩИЙ ФОРВАРД. Мне до сих пор очень нравится его драйв на поле и ещё вполне МУЖСКАЯ манера игры. А какая яркая улыбка и сияющие глаза!? И хотя он сумел, поиграв в "Барсе", оказаться транзитом через "Интер" в "Реале", удовольствие от его ИГРЫ, не занося его стан предателей, подобных "Фиге", я продолжал получать ОГРОМНОЕ. Это - действительно ЧУДЕСНЫЙ МАСТЕР ФУТБОЛА! Канте сделал ПРАВИЛЬНЫЙ выбор!

18:23

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