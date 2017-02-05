Н'Голо Канте: "В детстве мне нравился Роналдо"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте заявил, что в детстве ему нравился форвард сборной Бразилии Роналдо. Француз в школе пытался повторять знаменитые движения бразильца.

- Не сказал бы, что у меня есть идол, но игрок, который мне очень нравился, - это Роналдо, - цитирует SFR Sport Канте. - Я смотрел видео о нем и хотел повторить то же самое с моими друзьями в школе.