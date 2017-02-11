Н'Голо Канте: "Секрет моей физической формы - упорная работа на "невидимых тренировках"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме в течение длительного времени, не получая при этом травмы. За последние четыре с половиной сезона француз пропустил всего один матч в чемпионате из-за проблем со здоровьем.

– Думаю, есть вещи, которые можно контролировать, и есть те, которые нельзя, – цитирует пресс-служба клуба Канте. – Просто стараюсь продолжать упорно работать на "невидимых тренировках", как мы называем по-французски то, что происходит за пределами поля и тренировочной базы. Я стараюсь хорошо спать, правильно питаться, заботиться о своем теле и здоровье. Иногда устаешь больше, но это футбол. Мы часто играем, иногда по три матча за неделю, и надо держать себя в форме. Перед матчем я стараюсь думать о своей работе. И когда я на поле, я стараюсь делать все, что могу. Я не думаю о других вещах – о болельщиках, судье. Я сконцентрирован на том, что мне надо делать. Есть те, кто не получает возможности выйти на поле, и я знаю это.