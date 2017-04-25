Н'Голо Канте: "Получение премии "Игрок года" - нечто особенное"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте назвал особенной награду лучшего игрока года по версии PFA. Французский хавбек опередил в голосовании своего одноклубника Эдена Азара, который стал вторым, и форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, замкнувшего тройку.

– Это нечто особенное, потому что за меня проголосовали игроки соперников, – цитирует пресс-служба клуба Канте. – Думаю, что это награда за прошлый и нынешний сезоны, и я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня при выборе символической сборной сезона. Получение премии "Игрок года" многое значит для меня. Благодарен людям, которые пришли отпраздновать со мной этот успех. Моя семья и мои друзья знают, где я начинал карьеру, поэтому оказаться в чемпионате Англии и получить премию "Игрок года" – это повод насладиться этим успехом. Они рады за меня.

Мы проводим хороший сезон, и, надеюсь, мы сможем добиться большего, чем моя личная премия, потому что, полагаю, футбол – командная игра. Если мы сможем выиграть чемпионат или Кубок, это будет потрясающе для команды, для клуба и для болельщиков.