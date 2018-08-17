Н'Голо Канте - о трофее чемпионов мира: "Он немного тяжелый и такой сияющий"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте в интервью пресс-службе клуба рассказал о впечатлениях после победы сборной Франции на чемпионате мира в России. Футболист описал трофей победителей турнира и свои эмоции после финала.

15 июля в финальном матче турнира "трехцветные" обыграли Хорватию со счетом 4:2.

- Кубок мира немного тяжелый и такой сияющий! - приводит пресс-служба клуба слова Канте. - Мы все знаем, сколько он значит. Это нечто, о чем ты мечтаешь с детства. Взять его в руки значит много для меня, для моих близких, всех, кто помогал мне. Когда я вижу фотографию себя с кубком мира, вспоминаю всю ту работу, что мы проделали за два месяца, и это вызывает улыбку на моем лице. Когда мы вернулись домой, то увидели, как все были счастливы за нас и хотели разделить это время с нами. Это действительно то, что мы никогда не забудем.