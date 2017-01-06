Н'Голо Канте: "Челси" важно продолжать лидировать в чемпионате"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте считает, что команде не стоит заострять внимание на поражении от "Тоттенхэма" в матче 20-го тура чемпионата Англии (0:2). Также он отметил, что важно продолжать сохранять лидерство в турнирной таблице.

– Для нашей уверенности важно продолжать лидировать в чемпионате и биться за то, чтобы максимально долго удерживать первое место, – цитирует пресс-служба клуба Канте. – Мы расстроены, что наша победная серия прервалась, но у нас был плотный график. Нужно принять это поражение и, став сильнее, вернуться с желанием побеждать. Не думаем о новой победной серии, а просто хотим идти от игры к игре. У нас хорошая команда с крепким характером. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре в Кубке Англии и одержать победу перед матчем лиги.