Неймар не верит в "Ливерпуль"! Бразилец дал прогноз на сезон в АПЛ

Нападающий "ПСЖ" Неймар поделился мнением о том, как завершится борьба за золото чемпионата Англии в сезоне-2018/19. Форвард считает, что действующий чемпион "Манчестер Сити" сумеет защитить свой титул.

– Это будет тяжело и даже непросто, но "Манчестер Сити" выиграет, – цитирует Daily Express Неймара. – Вторым будет "Манчестер Юнайтед", а третьим – "Челси". Четвертое место займет "Тоттенхэм".

Таким образом, бразилец не включил в четверку команд, которые выступят в сезоне-2019/20 в Лиге чемпионов, финалиста прошлого розыгрыша главного еврокубка "Ливерпуль".

"Красные" после четырех туров занимают первое место в турнирной таблице, одержав четыер победы (12 очков). Второе и третье места занимают "Челси" и "Уотфорд", уступающие мерсисайдцам только по дополнительным показателям. "Сити" на данный момент располагается на 4-м месте (6), а "Юнайтед" – на 10-й строчке.