Неймар: "Манчестер Сити" выиграет чемпионат Англии. "Ливерпуля" не будет в четверке"

Нападающий "ПСЖ" Неймар сделал прогноз на исход текущего розыгрыша чемпионата Англии. По мнению 26-летнего бразильца, титул вновь выиграет "Манчестер Сити".

- Это будет очень и очень сложно, но "Манчестер Сити" выиграет АПЛ, - цитирует Неймара Daily Express. - Вторым будет "Манчестер Юнайтед", третьим - "Челси", а четвертым - "Тоттенхэм". "Ливерпуль"? Нет, они не попадут в четверку.

После четырех туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице, "Челси" - второе, "Манчестер Сити" располагается на четвертой строчке, пятым идет "Тоттенхэм", а "Манчестер Юнайтед" - десятый.

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