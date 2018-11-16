Неймар: "Эмери - отличный тренер. Он приведет "Арсенал" к успеху"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что считает главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери отличным специалистом. 26-летний бразилец работал с испанским специалистом в сезоне - 2017/18 в парижском клубе.
- "Арсенал" играет в отличный футбол, - приводит слова Неймара портал FourFourTwo. - Все знают, что Эмери является отличным тренером. Я был рад работать с этим трудолюбивым человеком. Он тренировал нас с большим желанием и действительно стремился изучать футбол. Эмери приведет "Арсенал" к успеху. Желаю ему удачи!
"Арсенал" занимает 5-е место в чемпионате Англии, имея 24 очка после 12 туров.
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