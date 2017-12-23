Невилл посоветовал Клоппу избавиться от слабых игроков

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл после матча 19-го тура чемпионата Англии между "Арсеналом" и "Ливерпулем" (3:3) посоветовал главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу избавиться от слабых игроков. Он также добавил, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола смог справиться с этой проблемой.

– Советую Клоппу избавиться от слабых игроков, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Гвардьола в прошлом сезоне купил Клаудио Браво за большие деньги. Тот был недостаточно хорош и не смог приспособиться к премьер-лиге. Хосеп убрал его из основы. Центральные защитники были недостаточно хороши, он тоже избавился от них, потратил 130 миллионов на трех новых и разобрался с проблемой.

"Ливерпулю" тоже нужно сделать это, и Клопп – единственный, кто может с этим разобраться. Он смотрит всем в лицо. "Ливерпуль" фантастически идет в атаку. Если он исправит защиту, у клуба есть реальный шанс.

"Ливерпуль" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, после 19 туров набрав 35 очков.