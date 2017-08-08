Нет "ныряльщикам"! В Англии создали специальную комиссию по борьбе с симулянтами

Футбольная ассоциация Англии начинает жесткую борьбу с симуляциями. С сезона-2017/18 каждый игрок, уличенный в попытке обмануть судью и заработать таким образом штрафной удар или пенальти, будет подвергаться двухматчевой дисквалификации.

Спорные эпизоды станет рассматривать по понедельникам специальная комиссия из трех человек. Совместных просмотров не планируется – предполагается, что каждый из членов займется этим самостоятельно, а затем выразит свое мнение. Для дисквалификации требуется, чтобы вся тройка единогласно обвинила игрока в симуляции.

В состав комиссии войдут бывший арбитр, бывший тренер и бывший футболист. В список кандидатов сейчас включены экс-тренеры и футболисты Найджел Адкинс, Рейчел Браун-Финнис, Терри Батчер, Ли Диксон, Алекс Маклиш, Дэнни Мерфи, Крис Пауэлл, Тревор Синклейр, а также экс-арбитры Кирен Бэрратт, Стив Данн, Майк Малларки, Алан Уайли и Эдди Уолстенхоум. (Александр БОБРОВ)