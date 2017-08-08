16:58 | Футбол — Англия

Нет "ныряльщикам"! В Англии создали специальную комиссию по борьбе с симулянтами

7

Футбольная ассоциация Англии начинает жесткую борьбу с симуляциями. С сезона-2017/18 каждый игрок, уличенный в попытке обмануть судью и заработать таким образом штрафной удар или пенальти, будет подвергаться двухматчевой дисквалификации.

Спорные эпизоды станет рассматривать по понедельникам специальная комиссия из трех человек. Совместных просмотров не планируется – предполагается, что каждый из членов займется этим самостоятельно, а затем выразит свое мнение. Для дисквалификации требуется, чтобы вся тройка единогласно обвинила игрока в симуляции.

В состав комиссии войдут бывший арбитр, бывший тренер и бывший футболист. В список кандидатов сейчас включены экс-тренеры и футболисты Найджел Адкинс, Рейчел Браун-Финнис, Терри Батчер, Ли Диксон, Алекс Маклиш, Дэнни Мерфи, Крис Пауэлл, Тревор Синклейр, а также экс-арбитры Кирен Бэрратт, Стив Данн, Майк Малларки, Алан Уайли и Эдди Уолстенхоум. (Александр БОБРОВ)

7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

kauperwood37

верблюд из цскала не стал бы футболистом будь такое правило

18:25

foreverCSKAforever

У них еще и карточки вроде выписывают после матча уже, если игрок остался безнаказанным по ходу встречи. Будь у нас такое полезное правило, Хави Гарсия сделал бы перерыв в карьере как раз на весь срок контракта с Зенитом.

18:15

Serenky25

У нас в чемпионате не три судьи с просмотрами...У нас целый КДК!!!

17:32

баламошка

Повезло Дзюбе, Кокохе и Жиркову, что они не в Англии сейчас. Пришлось бы валить по-быстрому.

17:29

Serenky25

Два судьи против одного думаю было бы правильнее...

17:28

Millwall82

Ну очень спорно. Например последний пенальти Спартака это чистая симуляция. Однако с другой стороны Маммана немного и задевал ногой игрока Спартака. И вот таких спорных ситуаций в футболе очень много.

17:24

Serenky25

Все ЗА! А баба яга против!!!

17:18