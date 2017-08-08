Нет "ныряльщикам"! В Англии создали специальную комиссию по борьбе с симулянтами

Футбольная ассоциация Англии начинает жесткую борьбу с симуляциями. С сезона-2017/18 каждый игрок, уличенный в попытке обмануть судью и заработать таким образом штрафной удар или пенальти, будет подвергаться двухматчевой дисквалификации.
Спорные эпизоды станет рассматривать по понедельникам специальная комиссия из трех человек. Совместных просмотров не планируется – предполагается, что каждый из членов займется этим самостоятельно, а затем выразит свое мнение. Для дисквалификации требуется, чтобы вся тройка единогласно обвинила игрока в симуляции.
В состав комиссии войдут бывший арбитр, бывший тренер и бывший футболист. В список кандидатов сейчас включены экс-тренеры и футболисты Найджел Адкинс, Рейчел Браун-Финнис, Терри Батчер, Ли Диксон, Алекс Маклиш, Дэнни Мерфи, Крис Пауэлл, Тревор Синклейр, а также экс-арбитры Кирен Бэрратт, Стив Данн, Майк Малларки, Алан Уайли и Эдди Уолстенхоум. (Александр БОБРОВ)
kauperwood37
верблюд из цскала не стал бы футболистом будь такое правило
18:25
foreverCSKAforever
У них еще и карточки вроде выписывают после матча уже, если игрок остался безнаказанным по ходу встречи. Будь у нас такое полезное правило, Хави Гарсия сделал бы перерыв в карьере как раз на весь срок контракта с Зенитом.
18:15
Serenky25
У нас в чемпионате не три судьи с просмотрами...У нас целый КДК!!!
17:32
баламошка
Повезло Дзюбе, Кокохе и Жиркову, что они не в Англии сейчас. Пришлось бы валить по-быстрому.
17:29
Serenky25
Два судьи против одного думаю было бы правильнее...
17:28
Millwall82
Ну очень спорно. Например последний пенальти Спартака это чистая симуляция. Однако с другой стороны Маммана немного и задевал ногой игрока Спартака. И вот таких спорных ситуаций в футболе очень много.
17:24
Serenky25
Все ЗА! А баба яга против!!!
17:18