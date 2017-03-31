Неманья Видич: "У этого состава "Манчестер Юнайтед" есть потенциал"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич уверен в том, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью приведет команду к чемпионству. По его словам, этот состав способен прогрессировать.

- Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" в этом году, подписав четверых новичков. Но шесть месяцев - слишком мало, чтобы создать команду, которая будет добиваться побед.

Жозе выигрывал в разных странах, поэтому он знает что делать. У этого состава есть потенциал, чтобы превратить ничьи в победы. Манкунианцы начнутся бороться за титул, когда это произойдет.