Неманья Видич: "Матич похож на Кэррика"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич сравнил соотечественника Неманью Матича с легендой английского клуба Майклом Кэрриком. Также он признался, что удивлен решением "Челси" продать сербского хавбека.

- Помню, как впервые Матич приехал в сборную Сербии. Тогда мы играли в Праге против Чехии в 2008 году, - цитирует пресс-служба клуба Видича. - Мои первые впечатления от него были положительными - хороший парень.

Он похож на Майкла Кэррика, который является отличным игроком. Майклу сейчас 36 лет, а Неманье только 29 лет, но он также очень опытен. Он играл в больших клубах, включая "Бенфик" и "Челси", и выигрывал трофеи. Матич является очень хорошим подписанием для "МЮ", он лучший игрок на эту позицию, и я удивлен, что Антонио Конте отпустил его.