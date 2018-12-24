Неманья Матич: "Сульшер сказал, что нам нужно острее играть в атаке и больше бегать"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич высказался в адреси.о. главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Он отметил, какие рекомендации норвежский специалист дал игрокам.

"МЮ" в дебютной игре норвежца разгромил "Кардифф Сити"​ 5:1.

- Он всего два дня с нами, но у нас было несколько встреч, - приводит Goal слова Матича. - Он сказал, что нам нужно больше играть в атаке, играть острее, больше бегать, конкурировать со всеми. Это именно то, что мы сделали сегодня. И мы рады этому.

Клуб впервые за год забил три мяча в первом тайме. Послдений раз ему это удавалось в ноябре 2017 года против "Уотфорда".

Сульшер сменил в "МЮ" Жозе Моуринью, который был уволен после поражения от "Ливерпуля" (1:3).

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