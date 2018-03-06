Неманья Матич: "МЮ" должен играть лучше с такими командами, как "Кристал Пэлас"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его команда должна играть лучше в матчах с более слабыми соперниками. "МЮ" в последней встрече одолел "Кристал Пэлас" со счетом 3:2, уступая по ходу 0:2, а решающий гол забил Матич.

– Трудно было восстановиться при счете 0:2, – цитирует Sky Sports Матича. – Но мы показали характер и сделали именно то, чего хотел тренер. Он в перерыве потребовал от нас большего. Своим первым голом за "МЮ" я очень доволен. Знаю, что это не моя работа, но очень приятно помочь взять три очка. Мы должны увереннее выигрывать такие матчи, если хотим бороться за титул. Нужно признать, что требуется более качественная игра.