Неманья Матич: "Моуринью всегда требует большего"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в восторге от работы с главным тренером Жозе Моуринью. По словам хавбека, португальский специалист всегда стремится к большему.

– Моуринью – бренд, а также лучший тренер, с которым я работал. Иногда это непросто, потому что он всегда требует от тебя большего, – приводит Metro слова Матича. – Он уверен, что ты можешь больше, даже если ты провел лучший матч. Мы сработались с ним в "Челси". Его фигура стала решающим фактором при выборе мной нового клуба.

Напомним, что Матич выступал в "Челси" с 2014 по 2017 год. Во время летнего трансферного окна он перешел в "МЮ".