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Неманья Матич: "Мог уйти летом из "Челси"

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Полузащитник "Челси" Неманья Матич подтвердил информацию о том, что мог покинуть клуб в прошлое трансферное окно. Тем не менее, он счастлив, что этого не произошло.

- Мог уйти летом из "Челси". Однако, пообщался с руководством, и мы решили, что лучше для всех, чтобы я остался, - цитирует Sky Sports Матича. - Очень счастлив, потому что остался в "Челси". Отдам всего себя, чтобы помочь команде в борьбе за чемпионский титул. Хочу улучшать свою игру, и я уверен, что Конте является правильным тренером для этого.

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