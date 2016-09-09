Неманья Матич: "Мог уйти летом из "Челси"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич подтвердил информацию о том, что мог покинуть клуб в прошлое трансферное окно. Тем не менее, он счастлив, что этого не произошло.

- Мог уйти летом из "Челси". Однако, пообщался с руководством, и мы решили, что лучше для всех, чтобы я остался, - цитирует Sky Sports Матича. - Очень счастлив, потому что остался в "Челси". Отдам всего себя, чтобы помочь команде в борьбе за чемпионский титул. Хочу улучшать свою игру, и я уверен, что Конте является правильным тренером для этого.