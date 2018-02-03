Неманья Матич: "Каждая игра премьер-лиги – это война, надо бороться до конца"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич подчеркнул, что его команда должна до последнего бороться за титул в чемпионате Англии, несмотря на 13-очковое отставание от лидера "Манчестер Сити". Сегодня "красные дьяволы", которые занимают второе место, в домашнем матче 26-го тура премьер-лиги обыграли "Хаддерсфилд" (2:0).

– Мы одержали хорошую победу и получили заряд уверенности. Нам нужно бороться до самого конца, – цитирует BBC Матича. – Каждая игра премьер-лиги – это война. Нам надо сохранять предельную концентрацию.

Что касается Алексиса Санчеса, то он провел отличный матч. Думаю, что с учетом его мастерства чилиец станет очень важным игроком для "МЮ".