19:06 | ФУТБОЛ — Англия

Неманья Матич: "Игроки "Челси" уважают Моуринью"

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Полузащитник "Челси" Неманья Матич отметил, что для игроков его команды матч против "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью не был принципиальным. В матче чемпионата Англии "Челси" разгромил "МЮ" со счетом 4:0.

– Моуринью раньше был нашим тренером, и мы его уважаем, – цитирует A Bola Матича. – Особенно я его уважаю, потому что именно он позвал меня в Англию из "Бенфики". Был ли матч принципиальным для нас? "Челси" мотивируют все матчи. Мы представляем большой клуб, поэтому имя соперника не имеет значения.

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