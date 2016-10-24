Неманья Матич: "Игроки "Челси" уважают Моуринью"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич отметил, что для игроков его команды матч против "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью не был принципиальным. В матче чемпионата Англии "Челси" разгромил "МЮ" со счетом 4:0.

– Моуринью раньше был нашим тренером, и мы его уважаем, – цитирует A Bola Матича. – Особенно я его уважаю, потому что именно он позвал меня в Англию из "Бенфики". Был ли матч принципиальным для нас? "Челси" мотивируют все матчи. Мы представляем большой клуб, поэтому имя соперника не имеет значения.