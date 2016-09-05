12:30 | ФУТБОЛ — Англия

Неманья Матич: "Хочу выучить русский язык"

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Полузащитник "Челси" Неманья Матич​ признался, что хотел бы выучить русский язык. 28-летний серб уверен, что у него бы не возникнет больших проблем с его изучением.

– Хотел бы разговаривать на русском языке, – цитирует пресс-служба клуба Матича. – Я знаю португальский, словацкий и английский, но если бы мог выбрать один язык для общения, то выбрал бы русский. Или итальянский, потому что он красиво звучит. Многие люди говорят по-русски, поэтому не думаю, что для меня это было бы слишком сложно, он похож на сербский.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20160905-1030.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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