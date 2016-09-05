Неманья Матич: "Хочу выучить русский язык"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич​ признался, что хотел бы выучить русский язык. 28-летний серб уверен, что у него бы не возникнет больших проблем с его изучением.

– Хотел бы разговаривать на русском языке, – цитирует пресс-служба клуба Матича. – Я знаю португальский, словацкий и английский, но если бы мог выбрать один язык для общения, то выбрал бы русский. Или итальянский, потому что он красиво звучит. Многие люди говорят по-русски, поэтому не думаю, что для меня это было бы слишком сложно, он похож на сербский.