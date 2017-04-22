Неманья Матич: "Гол в ворота "Тоттенхэма" - второй в моем рейтинге лучших голов"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич остался доволен победой над "Тоттенхэмом" (4:2) в полуфинале Кубка Англии. Сам серб смог забить четвертый мяч своей команды.

– Мне удался хороший гол! Но в первую очередь я очень рад за команду – мы в финале, – цитирует ВВС Матича. – Нам было трудно играть с таким хорошим соперником. "Шпоры" не сдавались. Мой гол? Я им доволен, хотя это не лучший мяч, что я забивал. Пожалуй, второй в моем рейтинге. Здорово, когда есть шанс сыграть на "Уэмбли". Для болельщиков это нечто особенное. Трофей важен и для всех игроков. Этот результат придаст нам уверенности.

"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Тоттенхэм". Завтра, 23 апреля, во втором полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Арсенал", начало матча - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.