Неманья Матич: "Челси" знает, как становиться чемпионом"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич отметил, что его команде должно хватить опыта удержаться во главе чемпионской гонки в Англии. Преимущество "синих" над "Тоттенхэмом" составляет семь очков, хотя у "Челси" еще игра в запасе.

– У нас больше опыта в этом сезоне, – цитирует Sky Sports Матича. – Поможет опыт чемпионства 2015 года. Мы знаем, как быть чемпионами. Нужно в каждом матче играть так, словно это последняя игра. Необходимо показывать лучший футбол, потому что в любой момент может случиться потеря очков. Мы изо всех сил постараемся выиграть премьер-лигу.

Я могу понять сложности "Лестера". В прошлом сезоне все было хорошо, а в этом году ситуация иная. К тому же соперники по-другому настраиваются на чемпиона. Когда ты чемпион, сложнее играть.