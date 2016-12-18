Неманья Матич: "Челси" - не фаворит в борьбе за чемпионство"

Полузащитник "Челси" Неманья Матич выразил надежду на то, что команда продолжит успешное выступление в чемпионате Англии. По словам хавбека, лондонцы не являются фаворитом в борьбе за чемпионство.

- Мы очень довольны своей формой, - приводит пресс-служба "синих" слова Матича. - Мы играем очень хорошо, мы уверены в себе, потому что победить в 11 матчах подряд в чемпионате нелегко, и мы очень рады, потому что последние три встречи мы сыграли в течение одной недели и набрали все девять очков. Надеюсь, мы так и будем продолжать.

Конечно, нам еще есть куда расти. Иногда, когда мы ведем 1:0, нам надо искать способ, чтобы решить исход матча, потому что в Англии счет 1:0 с такими командами, как "Кристал Пэлас", очень скользкий и опасный. Они могут забить в любой момент, у них есть отличные атакующие игроки, так что я уверен, что нам стоит еще прибавить, и тренер знает, что нам надо делать в будущем.

Впереди еще долгий путь. Мы прошли только половину сезона, и впереди у нас еще много встреч, так что мы не фавориты, мы просто одна из команд, которые потенциально могут выиграть титул, а таких команд, которые будут бороться за первую строчку, как минимум пять.