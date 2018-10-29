Названы имена погибших в результате крушения вертолета владельца "Лестера"

Полиция Лестершира опубликовала имена пятерых погибших в результате падения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр", на котором свои матчи проводил "Лестер". Трагедия произошла в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между "лисами" и "Вест Хэмом" (1:1).

На борту вертолета в момент трагедии находились владелец "Лестера", миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала - Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович. Официальное опознание тел состоится позже.

Ранее сообщалось, что причиной крушения мог стать хвоствой винт вертолета, а также ошибка пилота. На месте падения продолжается расследование.