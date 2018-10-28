Названа причина крушения вертолета владельца "Лестера"

Очевидцы назвали причину крушения вертолета возле стадиона "Лестера", сообщает ВВС. По словам свидетелей происшествия, произошел отказ хвостового винта, после чего вертолет начал вращаться вокруг собственной оси. Пилот не смог справиться с ситуацией, и машина рухнула на парковку.

Ранее сообщалось, что в вертолете был владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха, а все пассажиры при крушении погибли. По сведениям СМИ, он вертолетом возвращался в Лондон после матча своей команды с "Вест Хэмом". Официального подтверждения это информации не было.