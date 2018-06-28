Назначение Сарри обойдется "Челси" в 37 миллионов евро

Назначение Маурицио Сарри главным тренером обойдется "Челси" в общей сложности в 37 миллионов евро. Как сообщает Mediaset Premium, лондонский клуб определился с назначением Сарри, однако остаются вопросы по контрактам.

В частности, Сарри все еще имеет контракт с "Наполи", который требует за расторжение договора 5 миллионов евро. У "Челси" же есть контракт с Антонио Конте, разрыв которого будет стоить "синим" 11 миллионов. Кроме того, Сарри будет предложена годовая зарплата в 6 миллионов евро, а контракт рассчитан на три сезона. Еще 3 миллиона будут потрачены в виде комиссионных Сарри.