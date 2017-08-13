Найджел Клаф: "Первый гол "Халл Сити" был забит из офсайда"

Главный тренер "Бертона" Найджел Клаф после матча 2-го тура чемпионшипа против "Халл Сити" (1:4) отметил, что удаление полузащитника Джексона Ирвайна повлияло на итоговый результат встречи. Также специалист подчеркнул, что судья ошибочно не засчитал гол нападающего Лукаса Акинса.

– Первый гол "Халл Сити" был забит из офсайда. – цитирует клубная пресс-служба Клафа. – Кроме того, судья ошибочно не засчитал мяч, который забил Акинс. Что касается удаления, то оно повлияло на итоговый результат. Я был разочарован второй желтой карточкой Ирвайна, ведь мы потеряли ключевого игрока, который не поможет нам в следующем туре.

В первые полчаса, играя в равных составах, мы смотрелись хорошо и создали достаточно голевых моментов. Но у нас проблемы с реализацией, это повторение истории прошлого сезона. Будем работать над этим.

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Трансляция матча "Халл Сити" - "Бертон Альбион"