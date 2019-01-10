Найджел Клаф: "Бертон" не дал "Манчестер Сити" забить 10 мячей, и это радует"

Главный тренер "Бертон Альбион" Найджел Клаф после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в первом матче 1/2 финала Кубка лиги (0:9) отметил, что между клубами большая разница.

- Не ожидали чего-то меньшего в связи с пропастью между двумя командами, - цитирует BBC Клафа. - Мы могли пропустить на 2-3 гола меньше, но не более того. Когда я понял, что нам будет тяжко? Когда прошла жеребьевка. Хотел бы я, чтобы этого матча не было? Вовсе нет, мы и так вошли в историю, зайдя так далеко. Мы шли до конца, они кричали: "Хотим 10", но мы этого не допустили, это позитивно для нас.