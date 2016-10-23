Натан Редмонд: "Саутгемптон" расстроен ничьей с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Саутгемптона" Натан Редмонд признался, что его команда рассчитывала на победу в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:1). Именно Редмонд открыл счет в матче.

– Можно смириться с таким результатом, вынести позитив, – цитирует ВВС Редмонда. – Мы хотели набрать три очка, но сыграли вничью, поэтому расстроены. Перед игрой просматривали матчи "Сити", понимали, что соперник даст нам шанс, учитывая его действия в обороне. Я ждал этой возможности, и мне оставалось только сохранить хладнокровие.