Натан Редмонд: "Ничего оскорбительного Гвардьола мне не говорил"

Нападающий "Саутгемптона" Натан Редмонд​ признался, что ничего оскорбительного главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 14-го тура чемпионата Англии ему не сказал.

- Гвардьола прокомментировал мои качества как молодого английского игрока, и сказал, что мне надо было больше атаковать ворота его команды, как и в прошлом сезоне (Редмонд забил гол в октябре 2016 года. - Прим. "СЭ"), - цитирует The Guardian Редмонда. - Я сказал ему, что делаю то, что мой тренер просит. Это все. Ни больше, ни меньше. Ничего отрицательного или оскорбительного не было сказано мне, и именно это делает его одним из лучших менеджеров в мировом футболе.