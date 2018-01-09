Наставник Нигерии: "Надеюсь, Муса и Ихеаначо найдут себе другую команду "

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор выразил надежду, что нападающие "Лестера" Ахмед Муса и Келечи Ихеаначо, которые получают очень мало игровой практики, найдут себе другую команду. Экс-форвард ЦСКА в этом сезоне не провел ни одного матча в чемпионате Англии. Ихеаначо сыграл девять встреч, но голов не забил.

– Надеюсь, что игроки, которые не получают регулярной игровой практики, в частности Муса и Ихеаначо, найдут себе другую команду в Англии или другом месте, – цитирует Рора supersport.com.