Наставник "Брайтон & Хоув": "Невероятно горд своей командой"

Главный тренер "Брайтон & Хоув" Крис Хьютон выразил радость в связи с выходом команды в премьер-лигу. Отметим, что "Брайтон & Хоув" в последний раз играл в высшем дивизионе страны в сезоне-1982/83.

– Невероятно горд командой, поскольку мы сумели преодолеть тяжелые времена после того, как упустили возможность выйти в премьер-лигу в прошлом сезоне, – цитирует клубная пресс-служба Хьютона. – Этот путь дался нам после невероятной работы, за что нужно похвалить футболистов. Думаю, мы сделали хорошую работу над ошибками по итогам прошлого сезона. Я знал, что мои футболисты способны добиться этой цели, но чувствовать и столкнуться с фактом – две разные вещи.