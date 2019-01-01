Насри стал игроком "Вест Хэма"

"Вест Хэм" в последний день 2018 года объявил о подписании краткосрочного контракта с полузащитником Самиром Насри. 31-летний француз присоединился к английской команде на правах свободного агента, так как "Антальяспор" год назад расторг соглашение с игроком из-за нарушения им антидопинговых правил. Футболист отбывал годичную дисквалификацию. Последний месяц он тренировался с английским клубом.

За "молотобойцев" Насри будет выступать под номером 18. Ранее он играл в Англии за "Манчестер Сити" и "Арсенал".

- Возвращаюсь в самый конкурентоспособный чемпионат в мире, в команду полную амбиций с тренером, которого я знаю. Это лучшая работа в мире, и я очень рад этому, - отметил Насри.