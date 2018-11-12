Насри проходит медосмотр в "Вест Хэме"

Французский полузащитник Самир Насри может снова продолжить карьеру в Англии. Как сообщает London Evening Standard, 31-летний хавбек проходит медосмотр в "Вест Хэме", с которым должен заключить контракт на полгода, начиная с января, когда у него закончится срок 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

По данным источника, зарплата Насри в "Вест Хэме" составит 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Интерес к Насри также проявлял "Эвертон" и несколько клубов из США. В Англии Насри выступал за "Арсенал" и "Манчестер Сити". А его последним клубом был турецкий "Антальяспор".