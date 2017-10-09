Нападающий "Уотфорда" арестован после конфликта с проститутками

Нигерийский нападающий "Уотфорда" Исаак Саксесс был арестован в Англии, информирует sports.naij.com. 21-летний форвард заплатил 2 тысячи фунтов стерлингов девушкам, предоставляющим эскорт-услуги, однако затем потребовал от них вернуть деньги.

Дело в том, что Саксесс со своими спутницами отправился в гостиницу, но, перебрав с алкоголем, уснул и желаемых услух от девушек так и не получил. Именно поэтому он захотел вернуть деньги и стал угрожать. Девушки вызвали полицию.

Саксесса в полиции допросили, но затем отпустили. Дело по-прежнему расследуется. Отметим, что футболист зарабатывает 30 тысяч фунтов в неделю.