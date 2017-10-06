Нападающий "Ливерпуля" может начать выступления за сборную Нигерии

Главный тренер молодежной сборной Нигерии Эйди Бутройда рассказал о том, что страна заинтересована в том, чтобы несколько игроков из Англии принял решение выступать за нигерийскую команды. Речь идет о полузащитниках "Ливерпуля" Олувасейи Оджо и "Астон Виллы" Джошуа Онома, а также нападающих "Суонси" Тэмми Абрахаме, "Ливерпуля" Доминике Соланке и "Эвертона" Адемола Лукмане.

- Нигерия пытается привлечь как можно больше игроков, - цитирует The Telegraph Бутройда. - Были разговоры об Абрахаме и Оджо. Но это все не просто, ведь мы не можем гарантировать, что они будут выступать за основную сборную.