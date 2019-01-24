Нападающий "Фулхэма" Камара арестован за нанесение телесных повреждений

23-летний форвард "Фулхэма" Абубакар Камара арестован полицией Лондона за нанесение телесных повреждений и причинение ущерба, сообщает The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, на базе клуба. Камара пришел туда, чтобы поговорить о своем будущем с исполнительным директором "дачников" Алистером Макинтошем. Во время беседы у француза возник конфликт с сотрудником службы безопасности клуба, и он вступил с ним в драку.

- Клуб благодарен полиции за оперативную реакцию на инцидент, который произошел в понедельник, - говорится в официальном заявлении клуба. - Камара запрещен вход на базу в Мотспур парк и участие в любых клубных мероприятиях. Мы воздержимся от дальнейших комментариев, но подчеркнем, что будем в полной мере сотрудничать с судебным расследованием во имя обеспечения безопасных условий труда.

Ранее Камара уже подвергался дисциплинарным наказаниям. Месяц назад его отправляли тренироваться с молодежным составом. Во время матча с "Хаддерсфилдом" он забрал мяч у своего партнера Александра Митровича, который должен был исполнять пенальти, и не реализовал его.