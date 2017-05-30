Нападающий "Челси" Соланке перейдет в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" подпишет нападающего "Челси" Доминика Соланке. Как сообщает Guardian Sport, 19-летний англичанин будет выступать за молодежный состав "красных".

Соланке отказался продлевать с лондонцами контракт, который истекает этим летом. Однако "Ливерпулю" предстоит заплатить лондонцам компенсацию, размер которой определится в суде. Она может составить порядка 2 - 3 миллионов.

В сезоне-2015/16 форвард выступал за "Витесс" на правах аренды. В составе голландцев Соланке провел 25 матчей и забил семь мячей.