Награду "Лучший гол декабря" Мхитарян посвятил 5-летнему мальчику

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян, чей гол в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Сандерленда" (3:1) был назван лучшим в декабре, посвятил полученную награду юному болельщику Брэдли Лоури. 5-летнему мальчику с онкологическим заболеванием оказывают помощь и другие футболисты премьер-лиги.

– Очень рад за награду лучшего гола декабря в премьер-лиге! – написал на своей странице "ВКонтакте" Мхитарян. – Я хотел бы разделить ее со своей командой и с маленьким героем из Сандерленда Брэдли Лоури, который борется за свою жизнь! Будь сильным, мальчик.