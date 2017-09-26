Начо Монреаль: "Повезло оказаться в нужном месте и спасти "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль после победы над "Вест Бромвичем" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии признался, что ему посчастливилось оказаться в нужном месте, выбив мяч из пустых ворот. Испанец отметил работу команды в правильном направлении.

- Мы знали, что это будет тяжелая игра, - приводит официальный сайт "Арсенала" слова Монреаля. - Думаю, что мы играли лучше. Мы забили два мяча и контролировали ход встречи. У них был только один шанс в первом тайме, но мне посчастливилось оказаться в нужном месте. После этого мы переигрывали соперника. У нас была хорошая игра против "Челси". После ничейного результата с лондонцами нам обязательно нужно было выигрывать у "дроздов". Теперь игра в Лиге Европы, потом "Брайтон". Нужно продолжить и одержать две победы. В чемпионате Англии играть непросто всем, но команда "Арсенал" работает в верном направлении. Мы продолжим гнуть свою линию.