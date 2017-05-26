Наби Кейта может обойтись "Ливерпулю" в 50 миллионов фунтов

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта, интерес к которому проявляет "Ливерпуль", может обойтись "красным" в 50 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Times. По информации издания, немецкий клуб не планирует расставаться с 22-летним футболистом в связи с предстоящими в следующем сезоне матчами в Лиге чемпионов.



Сделка может стать рекордной в истории "Ливерпуля". На данный момент самой дорогостоящей покупкой является приобретение форварда Энди Кэрролла в 2011 году за 35 миллионов фунтов у "Ньюкасла".



Контракт Кейта с "Лейпцигом" истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 31 матче чемпионата Германии, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.