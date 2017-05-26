17:28 | ФУТБОЛ — Англия

Наби Кейта может обойтись "Ливерпулю" в 50 миллионов фунтов

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Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта, интерес к которому проявляет "Ливерпуль", может обойтись "красным" в 50 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Times. По информации издания, немецкий клуб не планирует расставаться с 22-летним футболистом в связи с предстоящими в следующем сезоне матчами в Лиге чемпионов.

Сделка может стать рекордной в истории "Ливерпуля". На данный момент самой дорогостоящей покупкой является приобретение форварда Энди Кэрролла в 2011 году за 35 миллионов фунтов у "Ньюкасла".

Контракт Кейта с "Лейпцигом" истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 31 матче чемпионата Германии, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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