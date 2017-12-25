Наби Кейта хочет перейти в "Ливерпуль" в январе

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта хочет перейти в "Ливерпуль" уже во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Express, 22-летний футболист, который доворился о трансфере в английский клуб будущем летом, не хочет терять напрасно время.

По информации издания, Кейта не станет устраивать забастовку. Он дал понять руководству, что лучше отпустить его в январе. Напомним, летом игрок подписал контракт с "Ливерпулем", сумма сделки составила 48 миллионов фунтов. По договоренности клубов Кейта должен провести сезон-2017/18 в "Лейпциге".