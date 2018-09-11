Наби Кейта: "Английская премьер-лига - жесткая лига"

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта считает, что английский чемпионат можно назвать жестким. По его мнению, играть в АПЛ сложнее, чем в других лигах.

- Я думаю, что справедливо сказать, что премьер-лига - жесткая лига, - приводит пресс-служба клуба слова Кейта. - Выступать в АПЛ трудно, но я очень замотивирован, чтобы играть здесь. Не только для себя и своих товарищей по команде, но и для клуба. Все вокруг очень благосклонны ко мне, поэтому я, конечно, делаю все возможное, чтобы быстро освоиться в команде. Премьер-лига отличается от других лиг, где я играл. Сделаю все возможное, чтобы побить свои личные рекорды. Но также должен сказать, что я очень командный игрок, и всегда думаю о команде.

23-летний гвинеец перешел в "Ливерпуль" минувшим летом. В прошлом сезоне футболист провел 39 матчей за "Лейпциг" и забил девять мячей при семи голевых передачах.