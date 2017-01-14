15:30 | ФУТБОЛ — Англия

На увольнениях из "Челси" Моуринью заработал 36 миллионов евро

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Стала известна сумма, которую португальский специалист Жозе Моуринью получил после увольнения из "Челси" в 2007 году, сообщает Sky Sports. Нынешнему наставнику "Манчестер Юнайтед" и его сотрудникам лондонцы за разрыв контракта заплатили 26,5 миллиона евро. Отмечается, что в 2015 году Моуринью за разрыв контракта получил гораздо меньше – всего 9,5 миллиона евро.

Португалец работал в "Челси" с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок страны.

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Материалы REN-TV

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