На стадионе "Тоттенхэма" появится первое в мире выкатное поле, разделенное на три секции

Новая арена "Тоттенхэма" будет включать в себя уникальную технологию выкатного поля. Как сообщает пресс-служба клуба, оно будет разделено на три секции.

Ожидается, что арена, у которой еще нет официального названия, будет готов к проведению матчей в премьер-лиге-2018/19. Особенностью спортивного сооружения станет то, что там будут проходить матчи NFL.