На пост тренера "Челси" новый кандидат. Он говорит по-русски

Главный тренер "Фулхэма" Славиша Йоканович является претендентом на пост главного тренера "Челси", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что серб входит в число кандидатов наряду с Лораном Бланом. Ранее британские СМИ упоминали также Зинедина Зидана как одного из кандидатов. При этом, по имеющейся информации, переговоры "Челси" с Маурицио Сарри не увенчались успехом.
Специалист владеет русским языком, что может помочь ему в трудоустройстве. Благодаря владению русским он является одним из приоритетных кандидатов для владельца клуба Романа Абрамовича.
"Фулхэм" под руководством нынешнего тренера пробился в премьер-лигу, обыграв в финале плей-офф "Астон Виллу" (1:0).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/
resifi
Я уж подумал Леонид Викторович!
15:20
Slim Taller
Так у нас Мутко такой же,англоговорящий.
15:16
Serenky25
Чушь какая..Причем здесь знание русского языка? зачем?
14:49
wedes
Божович.
14:44
kaop60
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
14:40
Коновалл
А чо тогда не Слуцкий?
14:31