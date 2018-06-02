14:20 | Футбол — Англия

На пост тренера "Челси" новый кандидат. Он говорит по-русски

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Главный тренер "Фулхэма" Славиша Йоканович является претендентом на пост главного тренера "Челси", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что серб входит в число кандидатов наряду с Лораном Бланом. Ранее британские СМИ упоминали также Зинедина Зидана как одного из кандидатов. При этом, по имеющейся информации, переговоры "Челси" с Маурицио Сарри не увенчались успехом.

Специалист владеет русским языком, что может помочь ему в трудоустройстве. Благодаря владению русским он является одним из приоритетных кандидатов для владельца клуба Романа Абрамовича.

"Фулхэм" под руководством нынешнего тренера пробился в премьер-лигу, обыграв в финале плей-офф "Астон Виллу" (1:0).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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resifi

Я уж подумал Леонид Викторович!

15:20

Slim Taller

Так у нас Мутко такой же,англоговорящий.

15:16

Serenky25

Чушь какая..Причем здесь знание русского языка? зачем?

14:49

wedes

Божович.

14:44

kaop60

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

14:40

Коновалл

А чо тогда не Слуцкий?

14:31

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