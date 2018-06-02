На пост тренера "Челси" новый кандидат. Он говорит по-русски

Главный тренер "Фулхэма" Славиша Йоканович является претендентом на пост главного тренера "Челси", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что серб входит в число кандидатов наряду с Лораном Бланом. Ранее британские СМИ упоминали также Зинедина Зидана как одного из кандидатов. При этом, по имеющейся информации, переговоры "Челси" с Маурицио Сарри не увенчались успехом.

Специалист владеет русским языком, что может помочь ему в трудоустройстве. Благодаря владению русским он является одним из приоритетных кандидатов для владельца клуба Романа Абрамовича.

"Фулхэм" под руководством нынешнего тренера пробился в премьер-лигу, обыграв в финале плей-офф "Астон Виллу" (1:0).