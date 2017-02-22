На митинге против Трампа был замечен баннер "Венгер, уходи"

В Лондоне на демонстрации, посвященной приезду президента США Дональда Трампа болельщики "Арсенала" продемонстрировали баннер, который гласил: "Венгер, уходи". Поклонники лондонского клуба последние месяцы все чаще призывают французского специалиста покинуть пост главного тренера команды.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии после 25 туров "Арсенал" занимает четвертое место в турнирной таблице. На прошлой неделе лондонцы были разгромлены "Баварией" (1:5) в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года.