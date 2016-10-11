На матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" назначен судья из Манчестера

Арбитр Энтони Тэйлор обслужит матч 8-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Поединок состоится 17 октября. Судья в нынешнем сезоне работал на всех предыдущих турах чемпионата. В семи матчах он показал 23 желтые карточки.

Эта новость взбудоражила сообщество поклонников "Ливерпуля". Дело в том, что Тэйлор представляет графство Большой Манчестер, в состав которого входит город Манчестер. По мнению болельщиков, этот факт может повлиять на решения арбитра.