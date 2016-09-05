Н`Зонзи отказался этим летом возвращаться в Англию

Полузащитник "Севильи" Стивен Н`Зонзи в минувшее трансферное окно мог вернуться в чемпионат Англии, сообщает Daily Star. Тем не менее, 27-летний француз отклонил предложение "Лестера", который готов был заплатить за игрока 25 миллионов фунтов стерлингов. По информации издания, на решение футболиста повлиял тот факт, что он не сможет выступать за сборную Англии​, несмотря на желание главного тренера англичан Сэма Эллардайса видеть игрока в своей команде. Напомним, ранее Н`Зонзи выступал за "Блэкберн" и "Стоук Сити".