Н`Зонзи может стать игроком "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно

"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно может приобрести полузащитника "Севильи" Стивена Н`Зонзи, сообщает Daily Express. По информации издания, французский хавбек отклонил предложение испанского клуба о новом контракте и хочет вернуться в английскую премьер-лигу.

Сообщается, что, помимо "Манчестер Сити", претендентами на Н`Зонзи, который ранее выступал за "Блэкберн" и "Стоук Сити", являются "Арсенал" и "Челси". Действующий контракт 28-летнего француза с "Севильей" истекает летом 2019 года. В соглашении игрока с клубом прописан пункт о сумме отступных в размере 30 миллионов евро.